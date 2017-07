MAFIA: INGROIA, PROCURA ROMA NON ARCHIVI CASO MANCA

28 luglio 2017- 13:55

Palermo, 28 lug. (AdnKronos) - "Mi auguro davvero che le speranze di giustizia di quasi 31mila firmatari vengano ascoltate dalla Procura di Roma". Così Antonio Ingroia, avvocato della famiglia Manca e presidente di Azione Civile, commenta la consegna di oltre 30milaper contro l'archiviazione del caso di Attilio Manca, l’urologo siciliano assassinato dalla mafia a Viterbo nel 2004 per coprire la latitanza di Bernardo Provenzano. "Dopo la delusione di molti per la sentenza di Mafia capitale - aggiunge - gli italiani onesti non si meritano un’altra frustrazione delle loro aspettative di giustizia. Specie in un caso in cui la mano di mafia e servizi segreti deviati appare evidente. Ed è confermata dalle recenti risultanze dell’indagine di Reggio Calabria sul sistema criminale integrato. Abbiamo bisogno di indagini serie e meticolose perché le prove che quello di Attilio non sia stato un suicidio ci sono tutte".