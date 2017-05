MAFIA: INGROIA, SU COMUNE BORGETTO MANIACI AVEVA RAGIONE

Palermo, 3 mag. (AdnKronos) - "Lo scioglimento per infiltrazione mafiosa del Comune di Borgetto conferma che Pino Maniaci aveva ragione sulle collusioni con Cosa nostra all'interno dell'Amministrazione e rappresenta un’ulteriore dimostrazione del fatto che non è e non è mai stato un estortore, in particolare non ha mai estorto denaro cercando di impaurire le sue presunte vittime sulla base di notizie false, inventate allo scopo". Lo dice Antonio Ingroia, difensore con l’avvocato Bartolomeo Parrino di Pino Maniaci, il direttore di Telejato a processo con l’accusa di aver estorto denaro al sindaco di Borgetto in cambio di una linea 'morbida' del suo tg. "La banale verità – aggiunge l’ex pm – è che Pino è un giornalista bravo, che sa trovare le notizie e che, nel caso del sindaco di Borgetto, ha semplicemente pensato bene di avvisarlo affinché facesse pulizia all’interno del suo Comune, liberandosi di quelle presenze mafiose che hanno portato poi allo scioglimento. Pino non ha commesso alcun reato, tanto più che poi la linea del suo tg non è affatto cambiata. Chissà come mai – conclude Ingroia - quando la stessa cosa la fanno certi giornalisti vengono celebrati come grandi firme, esempio di impegno civile, se la fa invece Pino Maniaci va a processo per estorsione".