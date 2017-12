MAFIA: INQUIRENTI, A PALERMO COMMERCIANTI COSTRETTI A PAGARE IL PIZZO

5 dicembre 2017- 07:02

Palermo, 5 dic. (AdnKronos) - L'inchiesta, coordinata dalla Dda di Palermo, che all'alba di oggi ha portato all'arresto di 25 persone, ha permesso di "rivelare come Cosa nostra, per quanto depotenziata dai risultati investigativi e giudiziari - dicono gli inquirenti - dimostri ancora la sua perdurante capacità di avvalersi della forza di intimidazione e del vincolo associativo per costringere i commercianti ad accettare l’imposizione del pizzo".