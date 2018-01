MAFIA: INTERCETTAZIONI TRA BOSS, COSA NOSTRA AGRIGENTINA PIù SERIA DI QUELLA PALERMITANA (2)

22 gennaio 2018- 09:42

(AdnKronos) - E Giuseppe Quaranta risponde: "...però "zu Pè" (Spoto ndr) ... ci voglio dire una cosa...”vossia” è più grande di me... tempo... la provincia di Agrigento sistema tutte cose...capisce "vossia"...". E aggiunge: "Come sistemiamo noi le cose in provincia di Agrigento... si spaventano tutti...". E Luciano Giuseppe Spoto dice: "La provincia di Agrigento è più seria, i palermitani sono come sono... le persone che c'erano... affidabili... non ci sono più". E ancora: "Perciò se ce n'è qualcuno io non lo so ... se ce n'è qualcuno ancora i non lo so ... io posso arrivare fino a Corleone ... A Corleone so che ci sono ancora persone con la testa sulle spalle ... persone che ti dicono una cosa ed è una cosa... persone che tu...".E Quaranta conclude con fierezza: "La nostra provincia sembra il fiore all'occhiello di tutti...".