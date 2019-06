5 giugno 2019- 11:53 Mafia: ispettori al Comune di Mezzojuso, prefetto Palermo nomina commissione (2)

(AdnKronos) - La Commissione di indagine, che si dovrà occupare di "verificare la sussistenza di elementi comprovanti la condizionabilità" del Comune di Mezzojuso da parte della criminalità organizzata, si è insediata oggi. Il Comune siciliano era da tempo sotto i riflettori del Viminale ma ad accelerare la decisione di inviare gli ispettori sarebbe stata la trasmissione di qualche settimana fa di Massimo Giletti sul caso delle sorelle Napoli, in diretta proprio da Mezzojuso. In quell'occasione il sindaco Salvatore Giardina aveva ammesso di aver partecipato, nel 2006, ai funerali del boss mafioso don Cola. Notizia poi smentita dallo stesso primo cittadino che ha detto di essere stato incalzato dal conduttore e di essersi accorto, dopo un controllo, che in quei giorni non era in paese.