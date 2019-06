1 giugno 2019- 15:35 **Mafia: ispettori Viminale a Comune Mezzojuso**

Palermo,1 giu. (AdnKronos) - Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha deciso di inviare degli ispettori antimafia al comune di Mezzojuso, in provincia di Palermo. Il Comune sarebbe da tempo sotto i riflettori del Viminale ma a fornire un'accelerazione alla decisione sarebbe stata la trasmissione di Massimo Giletti in diretta proprio dal comune siciliano sul caso delle sorelle Napoli e in cui il sindaco avrebbe ammesso di aver partecipato ai funerali di un boss mafioso.