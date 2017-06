MAFIA: LEGALE MORI, CON SENTENZA CASSAZIONE VITTORIA ISTITUZIONI

8 giugno 2017- 18:24

Palermo, 8 giu. (AdnKronos) - "La Suprema Corte con questa sentenza ha suggellato quelle che sono state le valutazioni espresse dai giudici di merito su queste vicende, condensate in due monumenti del diritto di circa 1800 pagine, le sentenze di primo e di secondo grado. Oggi si è realizzata in primo luogo una vittoria delle Istituzioni e, poi, anche quella degli imputati". Così l'avvocato Basilio Milio, legale dell'ex comandante del Ros dei carabinieri ed ex direttore del Sisde, Mario Mori, e dell'ex colonnello Mauro Obinu, commenta la sentenza della Cassazione che ha reso definitiva l'assoluzione dei due alti ufficiali dell'Arma dall'accusa di favoreggiamento aggravato in relazione alla mancata cattura del boss, Bernardo Provenzano, a Mezzojuso nell'ottobre 1995. "Il generale Mori e il colonnello Obinu - aggiunge - hanno sempre servito fedelmente questo Paese e hanno dato, con il loro comportamento processuale e con la rinuncia alla prescrizione, l'ennesima prova di tale loro correttezza, attaccamento allo Stato e fiducia nella Giustizia. Questa sentenza - conclude l'avvocato Milio - rappresenta anche la sconfitta di teorie e teoremi che necessariamente soccombono davanti ai fatti".