29 maggio 2019- 17:09 Mafia: legale parte civile, 'Procura indaghi Scarantino per calunnia'

Caltanissetta, 29 mag. (AdnKronos) - La trasmissione degli atti dell'interrogatorio reso oggi dall'ex pentito Vincenzo Scarantino alla Procura di Caltanissetta "affinché proceda per calunnia" è stato sollecitato dall'avvocato Giuseppe Scozzola, al termine del controesame, al Presidente del Tribunale Caltanissetta Francesco D'Arrigo. Secondo il difensore di Gaetano Scotto, uno degli ex imputati accusati falsamente da Scarantino della strage di via D'Amelio, le dichiarazioni rese oggi da Scarantino sui magistrati , sarebbero "incompatibili" con le dichiarazioni rese al Borsellino quater in appello. "Se non è vero quello che ha detto prima - dice - ha commesso il reato di calunnia nei confronti dei magistrati perché durante il quater e nel corso delle indagini preliminari non ha fatto altro che accusare i singoli magistrati di alcuni comportamenti delittuosi, quindi in via alternativa, o ha detto il falso allora, o ha detto il falso oggi". Il Presidente del Tribunale si è riservato sulla decisione di trasmettere i verbali.