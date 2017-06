MAFIA: LEGALE PROVENZANO, RIINA? POLITICI VADANO A CARCERE PARMA INVECE DI PARLARE

6 giugno 2017- 12:03

Palermo, 6 giu. (AdnKronos) - "E visto che parlano pure i 'politici' della sentenza di Cassazione su Riina, quelli che di diritto non sono proprio cultori, né a destra né a sinistra, rivolgerei un invito: Cari (nel senso di costosi) signori, prima di parlare di cure in carcere, di umanità e dignità possibili in quelle strutture, di 'cure' garantite. Fate una bella spedizione bi-tri partitica e andate nei cosiddetti 'centri clinici' carcerari e in particolare a Parma. Senza annunciare la visita". E' l'invijto rivolto da Rosalba Di Gregorio, l'ultimo legale del boss mafioso Bernardo Provenzano, morto un anno fa. "Portatevi magari come consulente un medico di Parma, quelli dove alla bisogna vanno a ricoverare d'urgenza i detenuti del centro clinico - prosegue Di Gregorio - Loro lo sanno come vengono portati lì, in che condizioni... Qui Provenzano docet! Non lo volete fare? E allora zitti!"."Di sentenze non siete abilitati a parlare perché non è mestiere vostro - continua l'avvocato Di Gregorio - Di condizioni carcerarie non ne volete sapere? E allora a che titolo intervenite?". E conclude: "Se ci andate, invitate il ministro, semmai avesse tempo, così invece di farsi raccontare le cose dal Dap che dice che va tutto bene, magari vede di presenza".