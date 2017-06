MAFIA: LEGALE PROVENZANO, SU MIO CLIENTE DA MAGISTRATI CRITERI ISPIRATI A VENDETTA VITTIME?

6 giugno 2017- 12:08

Palermo, 6 giu. (AdnKronos) - "Alla Magistratura compete la applicazione delle leggi del nostro Stato. Se la Cassazione, che non ha sospeso la esecuzione della pena a Riiina, ricorda al Tribunale di Sorveglianza quali sono le norme e i criteri da applicare in casi come quello di Riina, svolge esattamente il compito che le spetta". Così, l'avvocato Rosalba Di Gregorio, l'ultimo legale del boss mafioso Bernardo Provenzano, morto l'anno scorso nel centro clinico del carcere in cui era detenuto."Il problema è semmai quello di chiedersi a quali criteri, diversi da quelli ribaditi ieri, si sono ispirati i magistrati negli ultimi tempi -dice ancora Di Gregorio - anche, ma non solo, nel caso di Provenzano. Se per caso hanno dato risposte a richieste di vendetta di cittadini feriti, perché vittime di mafia, se per caso hanno aderito a esigenze 'politiche', o cosa..."."Comunque sia, la prima sezione della Suprema Corte ha detto chiaro e forte che alla Magistratura spetta solo di applicare le norme - conclude - Anche alla magistratura di sorveglianza".