24 novembre 2018- 20:57 Mafia: legali eredi Patti, ricorso anche a Corte Ue, cortocircuito giustizia (2)

(AdnKronos) - Patti, sostiene il collegio difensivo, è stato assolto con ampia formula liberatoria dai reati di evasione fiscale che il Tribunale di Trapani, in aperta contrapposizione con le sentenze passate in giudicato, ha ritenuto di poter porre in essere a fondamento dell'ingiusta decisione". ecco perché secondo i legali dell'ex patron della Valtur il provvedimento del Tribunale di Trapani rappresenta "un vero e proprio cortocircuito della giustizia in quanto emesso in violazione di tutti i principi che regolano le misure di prevenzione e si pone in aperto abbandono di quei principi fondamentali ribaditi con forza dalla Corte di Cassazione, dalla Corte Costituzionale e dalla Corte dei diritti dell'uomo". "Crediamo - concludono i legali - nel nobile valore della giustizia e siamo assolutamente certi che l'Autorità giudiziaria saprà riconoscere la correttezza dell'operato del cavaliere Patti restituendogli, ancorché post mortem, quell'onorabilità e quella dignità che un provvedimento così ingiusto ed errato ha pensato di potere macchiare".