MAFIA: LIDL, AZIENDA NON INDAGATA E DA SUBITO A DISPOSIZIONE AUTORITà

15 maggio 2017- 17:50

Milano, 15 mag. (AdnKronos) - Lidl Italia si dichiara "completamente estranea a quanto diffuso in data odierna dai principali media in relazione all'operazione gestita dalla Dda". Lo comunica in una nota, spiegando di essere "venuta a conoscenza della vicenda in data odierna da parte degli organi inquirenti" e di essersi "resa da subito a completa disposizione delle autorità competenti, al fine di agevolare le indagini e fare chiarezza quanto prima sull'accaduto".Lidl Italia precisa, inoltre, che "l'azienda non risulta indagata e non vi sono sequestri in atto".