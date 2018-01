MAFIA: LO VOI, CAPACE DI RIORGANIZZARSI E CON FATTURATI IMPRESSIONANTI

27 gennaio 2018- 12:27

Palermo, 27 gen. (Adnkronos) - Accanto alla corruzione che "sta diventando un fenomeno endemico", c’è una mafia "capace di riorganizzarsi in pochi mesi e che fattura cifre impressionanti". A dirlo è stato il procuratore di Palermo, Francesco Lo Voi, durante il suo intervento all’inaugurazione dell’anno giudiziario in corso al Palazzo di giustizia del capoluogo siciliano. Per il capo della Procura di Palermo "va rivista quella distinzione che abbiamo fatto tra mafia territoriale e mafia affaristica, se ci sono imprenditori che vanno a cercare la copertura mafiosa per estendere il loro volume d’affari guadagnando cifre enormi assistiti da un piccolo esercito di prestanome, avviando attività solo apparentemente lecite. Questa distinzione va rivista perché le due anime sono sempre più compenetrate".