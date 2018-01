MAFIA: LO VOI, C'è CHI DICE CHE COSA NOSTRA è SCONFITTA MA NON è COSì

Palermo, 22 gen. (AdnKronos) - "La mafia c'è, la mafia c'è ancora e anche se c'è chi parla di una sua scomparsa è più che evidente che non è così, e che c'è ancora molto lavoro da fare". Lo ha detto il Procuratore capo di Palermo Francesco Lo Voi, parlando dell'operazione antimafia 'montagna' che ha portato in carcere 58 persone. "Non ci troviamo più di fronte alla Cosa nostra di trenta anni fa - dice Lo Voi - ma parlare della sua sconfitta definitiva è ancora prematuro, il lavoro da fare è ancora molto lungo".