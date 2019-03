13 marzo 2019- 14:57 Mafia: Lo Voi, 'Cosa nostra c'è ma è meno forte di prima'

Palermo, 13 mar. (AdnKronos) - "La mafia c'è anche se è meno forte di prima". A dirlo, durante l'audizione in Commissione antimafia al Parlamento, è il Procuratore di Palermo Francesco Lo Voi. "Cosa nostra - dice - ha un fattore di rigenerazione. Non è forte come un tempo, non siamo più nel periodo in cui dovevamo affrontare centinai di omicidi l'anno o stragi ravvicinate". Lo Voi dice che "sono stati inferti colpi durissimi alla mafia, al punto tale che tutti i grandi capi di Cosa nostra sono stati arrestati e alcuni sono morti in stato di detenzione". E ricorda che "in Cosa nostra ci sia in corso la ricostituzione della Commissione provinciale che ha sempre rappresentato l'organismo guida. Lo scopo di Cosa nostra è avere un organismo di vertice funzionante".