13 marzo 2019- 15:40 Mafia: Lo Voi, 'Cosa nostra ha bisogno di facce pulite per fare i priori affari'

Palermo, 13 mar. (AdnKronos) - "Cosa nostra ha bisogno di facce pulite, non solo per l'intestazione fittizia dei beni immobili ma anche per le attività commerciali". Ne è convinto il Procuratore capo di Palermo Francesco Lo Voi, che lo ha sottolineato durante la sua audizione davanti alla Commissione nazionale antimafia, prima di chiedere la secretazione di una parte del suo intervento. "Questo dato significa due cose - dice Lo Voi - che ci sono svariate centinaia di persone, quelle che abbiamo scoperto, che sono disponibili a entrare in contatto o lo chiedono loro stessi, con soggetti mafiosi. O che comunque non rifiutano un contatto con la mafia". "E contemporaneamente abbiamo la presenza di una serie di soggetti sconosciuti diciamo che possono grazie alle loro facce pulite e la loro incensuratezza"."Ci sono i pubblici amministratori, professionisti, alcuni dei quali vengono coinvolti in queste attività, avvocati, direttori di banca, che si presentano con la faccia pulita e possono trarre in inganno l'interlocutore sulla vera matrice. Qui non si tratta più del trasferimento del bene dal padre al figlio, che era roba degli anni ottanta, qui si tratta dell'offerta e della creazione della possibilità di entrare in contatto, tramite facce pulite, con altri settori, e non escludo quello politico, che non hanno motivo di dubitare della correttezza della persona che hanno di fronte".