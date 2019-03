13 marzo 2019- 15:04 Mafia: Lo Voi, DDA Palermo tra 2015 e 2018 ha ottenuto dal gip 135 misure cautelari

Palermo, 13 mar. (AdnKronos) - "Nel periodo tra il 2015 e il 2018 la Procura distrettuale antimafia di Palermo ha ottenuto dal gip 135 misure cautelari nei confronti di 1.257 indagati. E la stessa Dda ha richiesto il rinvio a giudizio in 191 procedimenti per 1.747 imputati". Sono i dati resi noti dal Procuratore capo di Palermo Francesco Voi durante l'audizione davanti alla Commissione antimafia. "Il 2019 è oggetto della più recente cronache e non mi soffermo su quei numeri", dice Lo Voi, accompagnato dall'aggiunto Marzia Sabella. Inoltre i rinvii a giudizio e le condanne approssimativamente "sono superiori al 90 per cento delle richieste di rinvio a giudizio".