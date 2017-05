MAFIA: LO VOI, GIUSTIZIA A OROLOGERIA? INGENEROSI, TEMPI INDAGINI E POLITICA SONO DIVERSI

19 maggio 2017- 12:36

Palermo, 19 mag. (AdnKronos) - "Giustizia a orologeria? Sono giudizi ingenerosi. Ma vorrei ricordare che i tempi delle indagini e della politica sono diversi". Lo ha detto il Procuratore capo di Palermo Francesco Lo Voi, replicando a distanza ai vertici di Forza Italia che ieri, dopo la richiesta di soggiorno obbligato per il senatore Antonino D'Alì, candidato a sindaco di Trapani. "Ciascuno è libero di interpretare politicamente ogni iniziativa come meglio ritiene e noi non ci occupiamo di politica, ma facciamo indagini e processi - dice Lo Voi - Ci sono due dati da tenere in considerazione, per la correttezza dell'informazione, verso i cittadini. I primo dato è che i tempi delle indagini e i tempi della politica sono diversi. Perché si tratta di due attività diverse. Può occasionalmente capitare che si vengano a creare sovrapposizioni temporali, capita altre volte che queste sovrapposizioni non ci siano. Il che, a mio avviso, non autorizza ad affermare che vi sia pregiudizialmente un sistema ad orologeria per intervenire su determinate vicende che costituiscono reato, come nel caso dell'arresto di Fazio". "Se andiamo a guardare sia l'origine e lo sviluppo di questa indagine (arresto Fazio ndr) e dei tempi rapidi con cui ci siamo mossi - prosegue Lo Voi - io credo che parlare di giustizia a orologeria sia quantomeno affrettato se non ingeneroso. Se poi vogliamo fare un altro riferimento, cioè alla richiesta che è stata presentata qualche tempo fa nei confronti del senatore d'Alì, mi limito a fare presente che la sentenza di appello dal quale sono stati tratti elementi importanti per il completamento è stata depositata a metà aprile". E spiega che per "il confezionamento di una richiesta di misura di prevenzione" è stato fatto "in cosi breve tempo, dopo la lettura e lo studio di una sentenza corposa ampia".