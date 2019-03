13 marzo 2019- 15:44 Mafia: Lo Voi, 'interesse prevalente dei boss nel settore appalti'

Palermo, 13 mar. (AdnKronos) - "Vi è un interesse prevalente di Cosa nostra e dei suoi uomini nel settore degli appalti". Lo ha detto il Procuratore capo di Palermo Francesco Lo Voi in audizione davanti alla Commissione nazionale antimafia. "Con una precisazione che va fatta - dice Lo Voi - In Sicilia non ci sono più i grandi appalti. Allora l'interesse è stato rivolto ad appalti anche di minore importo e di minore rilevanza in ambito comunale, dalla manutenzione delle strade o la raccolta dei rifiuti in un comune piccolo. Tutto ciò che non desta clamore e permette di gestire un certo tipo di potere sul territorio, settorializzato. I piccoli appalti. Che poi magari fanno a medie reti".