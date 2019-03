5 marzo 2019- 13:49 Mafia: Lo Voi, 'Ruggirello ottenne aiuti dai boss anche su questioni personali'

Palermo, 5 mar. (AdnKronos) - Non solo sostegni elettorali da Cosa nostra. L'ex deputato regionale siciliano Paolo Ruggirello, arrestato all'alba per associazione mafiosa, "ha ottenuto dall'associazione mafiosa anche aiuti su questioni personali, qualcuna anche di carattere sentimentale, e in cambio ha offerto aiuto per l'ottenimento di appalti regionali". Così il Procuratore capo di Palermo, Francesco Lo Voi, incontrando i giornalisti. Ruggirello, come spiega ancora Lo Voi, "veniva informato anche delle posizioni giudiziarie dei suoi interlocutori e dei processo in corso".