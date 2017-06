MAFIA: LUMIA, RIINA CARNEFICE SPIETATO E ANCORA PERICOLOSO

5 giugno 2017- 18:56

Palermo, 5 giu. (AdnKronos) - "Sul caso Riina bisogna evitare di dare messaggi sbagliati. E' chiaro a tutti che il diritto alle cure mediche non può essere negato a nessuno, Riina compreso, ma da qui a tirar fuori un profilo quasi pietoso del boss ce ne passa. Il sistema carcerario italiano è in grado di garantire le cure necessarie ai detenuti. Riina è un carnefice spietato e ancora pericoloso. Per cui è necessario non dare segni di debolezza che potremmo pagare amaramente". Così il senatore del Pd e componente della Commissione parlamentare antimafia Giuseppe Lumia commenta la decisione della Corte di Cassazione di accogliere il ricorso presentato dai difensori del boss per il differimento dell'esecuzione della pena. "Non scordiamoci - aggiunge Lumia - quanto fino a poco tempo fa egli sosteneva nei dialoghi intercettati in carcere dalla Procura antimafia. Dialoghi agghiaccianti nei quali il capo dei capi parlava di piani mafiosi e omicidi da compiere".