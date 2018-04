30 aprile 2018- 13:42 Mafia: Lupo (Pd), La Torre punto riferimento per classe politica e società civile

Palermo, 30 apr. (AdnKronos) - “A 36 anni di distanza da quel tragico 30 aprile, il ricordo di Pio La Torre e di Rosario Di salvo è ancora nitido". Lo ha detto Giuseppe Lupo, presidente del gruppo PD all’Ars, intervenendo questa mattina in via Li Muli a Palermo, luogo deve 36 anni fa avvenne l’agguato mafioso nel quale furono uccisi l’allora segretario regionale del PCI Pio La Torre ed il suo collaboratore Rosario Di Salvo. "La lungimiranza e l'impegno politico di Pio La Torre, così come le sue battaglie per la pace e contro la mafia - ha aggiunto Lupo - sono ancora oggi un punto di riferimento per la classe politica e per la società civile”.