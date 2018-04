20 aprile 2018- 19:00 Mafia: M5S, giornata storica per il Paese

Palermo, 20 apr. (AdnKronos) - "Un giorno storico per la città di Palermo e l'Italia intera. La trattativa stato-mafia, secondo i giudici della Corte d'Assise di Palermo, non solo c'è stata ma ha determinato la commissione di un gravissimo reato contro i fondamenti democratici del nostro Stato". Così Aldo Penna, neoeletto portavoce del M5S alla Camera, e Ugo Forello, capogruppo dei Cinquestelle al Comune di Palermo, commentano la sentenza del processo sulla trattativa Stato-Mafia."Grazie all'impegno, al coraggio e alla determinazione della Procura della Repubblica di Palermo - aggiungono - si è finalmente iniziato a far luce su uno dei periodi più bui del nostro Paese, in cui uomini dell'Arma e esponenti politici avrebbero tentato di scendere a patti con la mafia. Fa riflettere la condanna, in primo grado, dell'ex senatore dell'Utri, uomo di riferimento di Berlusconi a Palermo. Non possiamo perciò non ribadire la posizione del M5S circa l'impossibilità di avviare alcuna trattativa per la formazione di un governo con il leader di Forza Italia".