MAFIA: M5S LOMBARDIA, DA MARONI RETROMARCIA INACCETTABILE SU RIINA

6 giugno 2017- 19:01

Milano, 6 giu. (AdnKronos) - "Maroni si chiarisca le idee. La sua retromarcia su Facebook sulla dignità della morte di Riina è inaccettabile. Riina deve restare in carcere e lì ricevere le cure per poter morire dignitosamente come già prevede la legge". Così Andrea Fiasconaro, capogruppo del M5s Lombardia."Sotto la massima sorveglianza - spiega Fiasconaro - Riina potrà anche essere ricoverato in ospedale affinché la detenzione non aggravi le sue condizioni di salute". E, conclude, "questi sono i luoghi dove morire dignitosamente. Non agli arresti domiciliari".