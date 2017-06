MAFIA: MARONI, CRIMINALI RIMANGANO IN CARCERE FINO ALLA FINE, SENZA SCONTI

6 giugno 2017- 17:58

Milano, 6 giu. (AdnKronos) - "Non ho mai detto che Riina deve essere rimesso in libertà, ci mancherebbe altro. Io la mafia l'ho combattuta e i mafiosi li ho fatti arrestare: i criminali devono rimanere in carcere fino alla fine, senza sconti". Lo scrive sul suo profilo Facebook il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, precisando: "Ho solo detto che umanamente accetto la pronuncia della Cassazione, che stabilisce la necessità di rispettare (umanamente appunto) tutti gli esseri umani quando stanno per morire".