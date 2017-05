MAFIA: MATTARELLA, DOPO STRAGE SCORAMENTO MA PAURA NON HA VINTO

23 maggio 2017- 13:00

Palermo, 23 mag. (AdnKronos) - "Con l’assassinio di Falcone e quello di Borsellino, già allora considerati da tanti - non soltanto in Italia - simbolo e riferimento nella lotta a Cosa nostra, sembrava che, insieme al dolore, prevalesse lo scoramento. Che il sacrificio di tante persone, cadute nella lunga lotta alla mafia, si rivelasse inutile. Che la mafia, piegata e sconfitta nel Maxiprocesso, si fosse rialzata, prendendosi la rivincita e, con essa, il suo perverso potere". Così, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nell'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo per la commemorazione di Falcone. "Ma la paura e la sfiducia non hanno avuto la prevalenza - aggiunge - La società civile, a partire da quella siciliana, ha acquisito, da quei giorni, una consapevolezza e una capacità di reazione crescenti; e destinate a consolidarsi nel tempo. La memoria di persone come Falcone e Borsellino continua ad accompagnarci. Il loro sacrificio viene, ovunque, ricordato con commozione; e il senso del loro impegno viene trasmesso e assunto in maniera condivisa, soprattutto da tanti giovani, giorno dopo giorno".