MAFIA: MATTARELLA, IGNOBILI OLTRAGGI A BUSTO FALCONE E STELE LIVATINO

19 luglio 2017- 11:54

Roma, 19 lug. (AdnKronos) - "Come ho già detto in occasione della seduta dedicata a Giovanni Falcone, la rievocazione non può, e non deve, trasformarsi in un rituale fine a se stesso, originato dalle spinte emotive suscitate dall’occasione. E questo ci viene ricordato, ancora una volta, dall’ignobile oltraggio recato al busto di Giovanni Falcone nella scuola di Palermo a lui dedicata. E, ancora ieri, da quello contro la stele che ricorda Rosario Livatino". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del plenum del Csm, riunitosi per commemorare l'uccisione di Paolo Borsellino e della sua scorta.