MAFIA: MAULLU (FI), SUBITO UDIENZA SU SOSPENSIONE PENA DELL'UTRI

6 luglio 2017- 13:03

Milano, 6 lug. (AdnKronos) - “L’udienza riguardante la sospensione della pena per Marcello Dell’Utri dev’essere anticipata: è inammissibile che un malato debba essere costretto ad aspettare per tre mesi, fino al 21 settembre. La criticità delle sue condizioni è già stata confermata da quasi due mesi ed è assurdo che a un detenuto in condizioni così gravi non venga concesso di uscire dal carcere per curarsi. A Dell’Utri dovrebbe essere concessa la grazia: fino a questo momento gli è stato riservato soltanto un trattamento vergognoso”. Così l'eurodeputato di Forza Italia Stefano Maullu.