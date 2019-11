4 novembre 2019- 17:05 Mafia: 'messaggero boss in carcere', arrestato assistente parlamentare/Adnkronos (2)

(Adnkronos) - Un personaggio controverso, Nicolosi, assistente parlamentare della deputata Giusppina Occhionero, ex Leu e oggi con Italia Viva di Matteo Renzi che al momento, risulta estranea alla vicenda. Lapidaria Maria Falcone, che si limita a dire di Nicosia: "Le parole offensive di questo sedicente difensore dei diritti dei deboli suscitano solo disgusto". Ma chi è Nicolosi? Originario di Sciacca, è stato eletto nel Comitato Nazionale dal XVII Congresso di Radicali Italiani. Secondo l'accusa aveva una doppia vita, pubblicamente parlava di legalità e diritti dei detenuti, poi invece avrebbe aiutato i detenuti a fare uscire dal carcere dei messaggi alle famiglie mafiose. Membro del comitato nazionale dei Radicali italiani, per i pm avrebbe fatto da tramite tra capimafia, alcuni dei quali al 41 bis, e i clan, portando all'esterno messaggi e anche ordini. Nicosia ha accompagnato la deputata Occhionero in alcune ispezioni all’interno delle carceri siciliane: durante quelle visite i boss avrebbero affidato all’assistente della parlamentare dei messaggi da recapitare all’esterno.