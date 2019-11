4 novembre 2019- 17:05 Mafia: 'messaggero boss in carcere', arrestato assistente parlamentare/Adnkronos (3)

(Adnkronos) - La deputata Giuseppina Occhionero, che di recente ha lasciato LeU per approdare a Italia Viva di Matteo Renzi, prende le distanze e ringrazia la magistratura "per lo straordinario lavoro di contrasto alla mafia. Da ciò che emerge dalle notizie riportate quello che diceva e scriveva Nicosia era ben lontano dalla verità, arrivando a veicolare messaggi mafiosi per conto dei detenuti. Quello che si legge nelle intercettazioni è comunque vergognoso e gravissimo". E sottolinea che "La collaborazione con me, durata solo quattro mesi, era nata in virtù del suo curriculum, in cui si spacciava per docente universitario oltre che di studioso dei diritti dei detenuti. Non appena ho avuto modo di rendermi conto che il suo curriculum e i suoi racconti non corrispondevano alla realtà -spiega - ho interrotto la collaborazione. Le visite in carcere peraltro sono parte del lavoro parlamentare a garanzia dei diritti sia dei detenuti sia di chi vi lavora". ''Ora sono profondamente amareggiata, ma la giustizia farà il suo corso. Mi auguro nel più breve tempo possibile. Pur essendo del tutto estranea alla vicenda - conclude Occhionero-, sono comunque a disposizione della magistratura per poter fornire ogni elemento che possa essere utile".