MAFIA: MILLE AUTOMEZZI ANTIMAFIA PER RICORDARE BORSELLINO

18 luglio 2017- 16:20

Palermo, 18 lug. (AdnKronos) - In occasione del 25esimo anniversario della strage di via D'Amelio, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti di scorta, settanta imprenditori antiracket aderenti alla Rete NoMafie affiggeranno sui loro 1000 automezzi aziendali un manifesto del consumo critico. "Un futuro libero per le imprese", "Qui si costruisce un futuro libero" e "Meglio prevenire che pagare" sono i messaggi che i camion porteranno in giro per la Sicilia e anche nel resto d'Italia. Si tratta di aziende grandi e piccole, del settore edile o dei servizi ambientali, aziende agricole o del settore marittimo o dei trasporti, ristoranti, officine. L'elenco delle prime 73 imprese che hanno aderito all'iniziativa e la raccolta fotografica di alcuni dei 1000 automezzi sono disponibili nel sito di NoMafie liberofuturo.net che sarà aggiornato man mano che arriveranno nuove adesioni. "E' un modo per dire tutti i giorni NoMafie e NoPizzo - spiegano gli organizzatori -. Una sorta di denuncia preventiva che scoraggerà gli estortori ad avvicinarsi a questi imprenditori e incoraggerà chi non ha ancora trovato il coraggio di denunciare ad avvicinarsi alle nostre associazioni e alle forze dell'ordine.