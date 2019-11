4 novembre 2019- 11:58 Mafia: ministro tedesco a Palermo a 'lezione' di lotta ai boss ,'In Germania servono nuove leggi' (3)

(Adnkronos) - Il Procuratore di Palermo Francesco Lo Voi ha ricordato che da "30 anni" le mafia hanno l'obiettivo di infiltrarsi nell'economia tedesca. E spiega: "In un'inchiesta, dopo la caduta del muro di Berlino due mafiosi parlavano della importanza di investire all'Est già nel 1989". E ha detto: "Non dimentichiamo che gli assassini del giudice Livatino vivevano lì e dopo l'omicidio tornarono tranquillamente al loro lavoro di pizzaioli". "Noi vogliamo avere lo stesso successo che avete avuto voi in Italia nella lotta alla mafia - dice ancora il ministro tedesco - Abbiamo la fortuna di avere con noi il Procuratore Scarpinato con la sua esperienza per apprendere le tecniche nella lotta alle mafie". E ha ringraziato tutti i magistrati presenti. Oggi la delegazione tedesca incontrerà il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e nel pomeriggio visiteranno il museo 'Falcone e Borellino' dedicato ai due giudici uccisi.