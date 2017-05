MAFIA: MINNITI, PECCATO MORTALE SE GOVERNO NON APPROVA CODICE ANTIMAFIA

10 maggio 2017- 19:46

Milano, 10 mag. (AdnKronos) - "Ci sono le condizioni per approvare velocemente il Codice antimafia" e sarebbe "un peccato mortale" se questa legislatura si concludesse senza la sua approvazione. Lo sostiene il ministro dell'Interno, Marco Minniti, durante l'inaugurazione della nuova sede della Dia in via Cordusio a Milano. Una replica alle parole del procuratore nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Franco Roberti, che poco prima ha sottolineato la necessità di approvare il codice."Abbiamo strumenti sufficienti per contrastare questi fenomeni, ma è necessario completare il percorso del Codice antimafia e ci sono tutte le condizioni per approvarlo velocemente. È interesse del Paese e del governo che questa legislatura non si concluda senza l’approvazione del codice antimafia: sarebbe un peccato mortale", sottolinea Minniti. "Pù diventa forte l'aggressione ai beni mafiosi, più c'è la possibilità che questi beni siano restituiti alla società e utilizzare quei beni che le mafie hanno sottratto per ingrassarsi, avrebbe un valore simbolico importantissimo", conclude il ministro.