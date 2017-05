MAFIA: NUOVO COLPO ALLA RETE DEI FIANCHEGGIATORI DI MESSINA DENARO, 14 FERMI

10 maggio 2017- 07:03

Palermo, 10 mag. (AdnKronos) - E' in corso dall'alba di oggi un maxiblitz, condotto da Carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Trapani che hanno arrestato 14 persone, ritenute vicine alla rete di fiancheggiatori del boss latitante Matteo Messina Denaro. I provvedimenti di fermo sono stati emessi dalla Procura distrettuale antimafia di Palermo di Palermo. I reati contestati alle persone fermate vanno dall'associazione mafiosa all'estorsione, detenzione illegale di armi e altri reati aggravati dalle finalità mafiose. Al centro delle indagini del Ros la famiglia mafiosa di Marsala "di cui sono state delineati gli assetti e le gerarchie", dicono gli inquirenti.Sono state documentate anche "tensioni interne al sodalizio per la spartizione delle risorse finanziarie derivanti dalle attività illecite" con l'intervento "pacificatorio di Messina Denaro nel 2015". I particolari dell'operazione saranno resi noti in una conferenza stampa che si terrà alle 10.30 presso la sede del Comando provinciale dei Carabinieri di Trapani.