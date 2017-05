MAFIA: OMAGGIO A VITTIME A PALERMO, CAPO DAP VISITA GIARDINO DELLA MEMORIA

12 maggio 2017- 13:51

Palermo, 12 mag. (AdnKronos) - Visita al giardino della Memoria di Palermo per il capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Santi Consolo. Il prossimo venerdì 9 giugno, alle 10.30, nell'area a Ciaculli, Unci e Anm assieme all’Amministrazione della polizia penitenziaria ricorderanno le vittime della mafia. Interverranno oltre al capo del Dap, il provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria per la Sicilia, Gianfranco De Gesu, il prefetto e il sindaco di Palermo, Antonella De Miro e Leoluca Orlando. La visita di Consolo al Giardino di Ciaculli coincide con il bicentenario della fondazione del Corpo della polizia penitenziaria (1817-2017). L’atto di nascita del Corpo è riconosciuto nelle Regie Patenti promulgate il 18 marzo 1817 da Vittorio Emanuele I di Sardegna che approvarono il 'Regolamento relativo alle Famiglie di Giustizia'. Il Regno di Sardegna avviava la riforma delle carceri, specializzando i soldati di giustizia per le funzioni di sorveglianza e di sicurezza. Per l’Unione cronisti saranno presenti il vice presidente nazionale, Leone Zingales, e il presidente regionale, Andrea Tuttoilmondo. Per l’Associazione nazionale magistrati (distretto di Palermo) interverrà il presidente della Giunta esecutiva Sergio Gulotta. Santi Consolo ricorderà, inoltre, assieme a cronisti e magistrati, e alla presenza dei familiari, i caduti per mano mafiosa della polizia penitenziaria. All’evento del 9 giugno saranno presenti anche i direttori e i comandanti delle carceri e degli istituti di pena della Sicilia.