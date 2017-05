MAFIA: OMICIDIO BOSS DAINOTTI, NON CI SONO TESTIMONI DEL DELITTO

22 maggio 2017- 10:31

Palermo, 22 mag. (AdnKronos) - Non ci sono testimoni, al momento, dell'omicidio di Giuseppe Dainotti, il boss mafioso di 57 anni, ucciso questa mattina a colpi di pistola in testa in via D'Ossuna, a poca distanza dal Tribunale di Palermo. A dare l'allarme, come apprende l'Adnkronos, è stato un poliziotto della Squadra mobile libero dal servizio che ha sentito gli spari e alcuni residenti della zona che hanno chiamato il 113 dicendo di avere solo sentito degli spari. Sul posto ci sono ancora gli agenti della Mobile, la Polizia Scientifica e pure le unità cinofile della Questura. L'inchiesta è coordinata dalla pm Annamaria Picozzi della Dda di Palermo.