MAFIA: OMICIDIO DAINOTTI, QUESTORE PALERMO VIETA I FUNERALI PUBBLICI

24 maggio 2017- 12:02

Palermo, 24 mag. (AdnKronos) - Funerali pubblici vietati per il boss mafioso Giuseppe Dainotti, ucciso lunedì mattino, in pieno giorno a Palermo. Lo ha deciso il Questore di Palermo, Renato Cortese, che ha vietato le esequie pubbliche per Dainotti. I suoi parenti potranno organizzare per il 67enne soltanto una messa privata al cimitero.