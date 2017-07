MAFIA: OMICIDIO NEL TRAPANESE, INVESTIGATORI ALLA RICERCA DI TESTIMONI

6 luglio 2017- 15:55

Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - Si segue la pista mafiosa per l'omicidio di Giuseppe Marcianò, l'imprenditore agricolo di 47 anni ucciso oggi a Tre Fontane, frazione balneare di Campobello di Mazara, in provincia di Trapani. Gli investigatori sono alla ricerca di testimoni, ma l'esecuzione è avvenuta lungo una strada periferica in una zona poco frequentata. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo che è il genero del boss Pino Burzotta di Mazara sarebbe stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco esplosi da uno o più killer. I sicari si sono avvicinati alla moto su cui viaggiava sparandogli. Un'esecuzione che non ha lasciato scampo al 47enne. Il suo corpo è stato trovato a terra in una pozza di sangue. Le indagini, condotte dai carabinieri, sono coordinate dal neo procuratore aggiunto di Palermo, Paolo Guido.