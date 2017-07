MAFIA: ORDINE AVVOCATI PALERMO, IMPORTANTE ESSERE PARTE CIVILE PROCESSO FRAGALà

26 luglio 2017- 13:04

Palermo, 26 lug. (AdnKronos) - "L'ammissione di parte civile nel processo per l'omicidio dell'avvocato Enzo Fragalà è per noi una cosa molto importante. Ci teniamo a essere presenti al processo perché, in questo modo, vogliamo ribadire il principio di indipendenza e di autonomia degli avvocati che, come si evince dalle intercettazioni qualcuno voleva mettere in discussione". Lo ha detto all'Adnkronos Francesco Greco, Presidente dell'Ordine degli avvocati di Palermo commentando la decisione della Corte d'assise di Palermo di ammettere come parte civile anche l'Ordine. "Con la spedizione punitiva nei confronti dell'avvocato Fragalà - spiega il Presidente dell'Ordine Greco - si voleva dare una sorta di 'lezione' agli avvocati, su come ci si comporta con alcuni clienti. Invece, l'avvocato deve essere assolutamente libero e indipendente, lo ribadisco, per potere effettuare la migliore difesa. Per noi era importante non fare passare un principio e avere la presenza dell'Ordine al processo per ribadire che l'avvocato non è solo. E che nessuno puo' mettere in discussione le sue scelte".E conclude: "Noi siamo al fianco degli iscritti e sappiano che se c'è chi vuole intimorire un avvocato, non si trova contro solo quell'avvocato ma tutto l'Ordine".