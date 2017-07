MAFIA: ORLANDO, BOSS SI RIORGANIZZANO A PALERMO? VIGILARE CHE NON TORNI LA PALUDE

21 luglio 2017- 09:54

Palermo, 21 lug. (AdnKronos) - "C'è un livello di riorganizzazione della mafia che è continuo e che riguarda il livello criminale di Cosa nostra, noi dobbiamo stare molto attenti perché questa riorganizzazione non riguardi anche il sistema istituzionale, ecco perché bisogna vigilare perché la palude non torni a controllare questa città". Così, il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando commenta l'allarme lanciato dal Questore di Palermo Renato Cortese sul pericolo di riorganizzazione di Cosa nostra nel capoluogo siciliano. "Questa è la ragione per cui è necessario che le forze politiche, il mondo dell'impresa, della scuola e della cultura tengano alta la guardia - dice Orlando - e isolare quanti cercano di collegare una subcultura mafiosa a una mafia criminale che tenta di riorganizzarsi. Non c'è dubbio che diventa fondamentale il massimo di rigore etico, e fare verità e giustizia di tanti processi che restando impuniti lasciano presunzioni e illusione di impunità ai criminali di oggi e di ieri".