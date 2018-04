27 aprile 2018- 13:40 Mafia: Orlando, lotta a boss è sparita dal dibattito politico

Palermo, 27 apr. (AdnKronos) - "Non c'è più il negazionismo di una volta, nessuno dice che la mafia non c'è più ma la si fa sparire dal dibattito politico, e la lotta alla mafia è scomparsa dal dibattito politico. Questo è uno dei modi per fare tornare forte la mafia". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, parlando al carcere Ucciardone di Palermo per ricordare Pio La Torre. "Credo che il nostro dovere sia quello di richiamare sempre, anche quando la mafia è silenziosa e non fa stragi, sul pericolo che la criminalità organizzata rappresenta ancora oggi in questo paese", ha aggiunto. E ha poi ringraziato i detenuti, per un giorno attori, che hanno messo in scena la storia di Pio La Torre.