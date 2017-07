MAFIA: ORLANDO, MEMORIA FALCONE NON POTRà ESSERE SCALFITA

10 luglio 2017- 15:27

Palermo, 10 lug. (AdnKronos) - "Sdegno, rabbia e rammarico per il gravissimo episodio accaduto oggi a Palermo. La memoria di Giovanni Falcone non potrà essere scalfita in nessun modo da alcuno. Proprio dalla sua memoria e dalla scuola, che con quel gesto vile è stata offesa, è iniziata la riscossa del popolo italiano e siciliano contro la mafia. Una battaglia lunga e impegnativa che sta vedendo e vedrà le mafie sconfitte". Così il ministro della Giustizia Andrea Orlando commenta il raid avvenuto nella scuola Falcone del quartiere Zen di Palermo dove alcuni vandali hanno staccato la testa della statua del magistrato ucciso dalla mafia.