20 maggio 2019- 18:11 Mafia: Orlando, 'se il 23 maggio saluterò Salvini? In questi casi lo smartphone aiuta...'

Palermo, 20 mag. (AdnKronos) - "Per molti anni non ho salutato politici anti-mafiosi e quando tutti invitavano la Confindustria antimafia io mi permettevo di non invitarla, non invitavo neppure un senatore che si era definito paladino antimafia. Continuerò a non salutare, poi quando stai per incrociare qualcuno puo' essere utile lo smartphone...". Così il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, parlando con i giornalisti a Palazzo delle Aquile che gli chiedono se il 23 maggio, al bunker di Palermo, stringerà la mano a Matteo Salvini.