3 settembre 2019- 11:00 Mafia: Palermo, a commemorazione Dalla Chiesa assente vedova agente Russo

Palermo, 3 set. (AdnKronos) - Lo aveva annunciato e lo ha fatto. Questa mattina Filomena Rizzo, la vedova dell'agente di scorta Domenico Russo, ucciso con il generale Dalla Chiesa e la giovane moglie, non ha partecipato alla commemorazione per la strage di via Isidoro Carini a 37 anni dall'agguato. Come annunciato ieri in una intervista all'Adnkronos, Filomena Rizzo preferisce ricordare il poliziotto, che aveva appena 32 anni, quando venne ucciso, con familiari e pochi amici. "Non sarò alla commemorazione che si terrà per ricordare la strage di via Carini perché preferisco ricordare Mimmo con i miei cari, con le persone che lo hanno amato e che ci sono sempre tate vicine...", ha detto Filomena Rizzo che rimase vedova ad appena 28 anni."Nessuna polemica - ha spiegato la vedova Russo - Ma a me non piacciono queste cose... Non le amo. Ricorderò mio marito, come ogni anno, il 15 settembre, giorno in cui è morto, dopo 12 giorni di agonia. Ci riuniremo al cimitero con i familiari e gli amici di sempre, che ci sono sempre stati". Presenti questa mattina alla cerimonia di via Carini, oggi via Dalla Chiesa, i figli del generale, Simona, Rita e Nando. La vedova dell'agente Russo ha poi sottolineato che, a suo avviso, "negli ultimi anni non è stato fatto molto nella lotta alla mafia, mentre negli anni Novanta era stato fatto tantissimo. Basta pensare a tutti gli arresti eccellenti, di boss e gregari di Cosa nostra". "Anche se ormai c'è una coscienza diversa rispetto a quegli anni", ha poi aggiunto la vedova Russo.