MAFIA: PALERMO, CAPO DAP IN VISITA AL GIARDINO DELLA MEMORIA

9 giugno 2017- 13:54

Palermo, 9 giu. (AdnKronos) - Visita al Giardino della Memoria di Palermo, il sito confiscato alla mafia e gestito da cronisti e magistrati a Ciaculli, per il capo del Dap, il dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, Santi Consolo. Accompagnato dal provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria per la Sicilia, Gianfranco De Gesu, ha reso omaggio ai caduti della polizia penitenziaria e ha incontrato i familiari delle vittime. Successivamente Consolo si è soffermato davanti agli alberi dedicati al giornalista Mario Francese, al giudice Rocco Chinnici, al giudice Falcone e alle altre sei vittime delle stragi del 1983 e del 1992. Ad accogliere Consolo ed i familiari delle vittime c’erano il vice presidente nazionale dell’Unci, Leone Zingales, il presidente dell’Unci Sicilia, Andrea Tuttoilmondo, e, per l’associazione nazionale magistrati, distretto di Palermo, il giudice Sergio Gulotta, presidente della Giunta esecutiva del distretto di Palermo. "Ricordare oggi, al Giardino della Memoria, tutti i caduti della polizia penitenziaria – ha osservato Consolo – ha significato davvero molto per tutta l’Amministrazione e non soltanto perché l’evento è stato organizzato in coincidenza con il bicentenario della fondazione del Corpo. Ringraziamo cronisti e magistrati che in questo luogo davvero unico e meraviglioso testimoniano il ricordo di tutti i caduti". "Il ricordo dei caduti della polizia penitenziaria - ha aggiunto Gulotta – è sempre vivo. In questo Giardino anche le loro storie sono di esempio per i tanti giovani che in questo luogo partecipano periodicamente a visite didattiche". "Sono vittime spesso dimenticate, i caduti della polizia penitenziaria – ha detto Zingales – ma in questo luogo il loro ricordo è sempre nitido e sincero. In questo luogo non esistono vittime di serie A, di serie B o di serie C".