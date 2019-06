7 giugno 2019- 11:52 Mafia: Palermo, chiesto oltre un secolo e mezzo di carcere per clan Messina Denaro

Palermo, 7 giu. (AdnKronos) - Oltre un secolo e mezzo di carcere è stato chiesto, al termine della requisitoria fiume, dalla Dda di Palermo per 14 imputati, considerati boss e gregari della mafia vicini al clan del latitante Matteo Messina Denaro, coinvolti nell'operazione antimafia 'Annozero'. Il processo si celebra con il rito abbreviato nell'aula bunker del carcere palermitano di Pagliarelli, davanti al gup, Cristina Lo Bue. Altri diciotto imputati hanno chiesto e ottenuto il rito ordinario davanti al Tribunale di Palermo. Alla sbarra anche Rosario Allegra, marito di Giovanna Messina Denaro, sorella del boss, che al momento è ricoverato in gravi condizioni in ospedale.