MAFIA: PALERMO, CONCERTO IN AEROPORTO IN MEMORIA DELLE VITTIME

16 maggio 2017- 15:54

Palermo, 16 mag. (AdnKronos) - Per ricordare il venticinquesimo anniversario delle stragi di Capaci e via D'Amelio in cui morirono Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e gli agenti delle loro scorte, sabato prossimo, alle 18, nel piazzale direzione Trapani all'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo si terrà il concerto dell'Orchestra dell'Accademia musicale siciliana, composta da cinquanta musicisti diretti dal maestro Gaetano Colajanni. L'iniziativa è stata organizzata dall'Inner Wheel Palermo Normanna, in collaborazione con la Fondazione Falcone e la Gesap, la società di gestione dello scalo palermitano. Parteciperanno il tenore Marcello Giordani e il soprano Marianna Cappellani. "La scelta del luogo è più che mai significativa - afferma la presidente dell'Inner Wheel Palermo Normanna, Angela Mattarella Fundarò - perché è da qui che tutto è iniziato". "Da qui è stata avviata la riscossa morale non solo dei siciliani, ma dell'Italia intera - prosegue -. Ciò che ne è seguito dopo, rimarrà nella storia, le generazioni di quel lontano 1992 hanno davvero portato sulle loro gambe le idee di questi magistrati eroi. I bimbi di quegli anni, oggi giovani uomini, sono cresciuti identificandosi nei valori di giustizia in cui credevano Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e Paolo Borsellino. Questa è l'eredita che loro ci hanno lasciato - conclude Angela Mattarella Fundarò - e nulla potrà più farci tornare indietro, in quegli anni bui, oggi come allora, abbiamo bisogno di uomini come Giovanni e Paolo, abbiamo bisogno della buona e sana politica".