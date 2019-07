5 luglio 2019- 17:45 Mafia: Palermo, Orlando e Giambrone ricordano Basile

Palermo, 5 lug. (AdnKronos) - A vent’anni esatti dall'uccisione del funzionario regionale dell’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, Filippo Basile, il Sindaco Leoluca Orlando ed il vice Sindaco, Fabio Giambrone - che stamani, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale, ha partecipato alla cerimonia commemorativa - ne hanno ricordato la figura, “modello esemplare per quanti vivono e intendono il proprio ruolo in seno alla Pubblica amministrazione esclusivamente come servizio a favore della comunità. Ricordare uomini come Filippo Basile significa anche ribadire l’intransigente rifiuto del clientelismo e la netta condanna della subcultura mafiosa”.