MAFIA: PALERMO, VOLONTARIO MUORE D'INFARTO AL BUNKER

23 maggio 2017- 12:55

Palermo, 23 mag. (AdnKronos) - Carmelo Dublo, 52 anni, un volontario dell'associazione Carabinieri in congedo, è morto durante le commemorazioni per la strage di Capaci, in corso all'aula bunker Ucciardone di Palermo. Sembra che sia morto per un infarto fulminante. Soccorso dall'ambulanza è morto al suo arrivo in ospedale.