27 settembre 2019- 20:50 Mafia: pentito Contorno in Antimafia, 'perché uccidere moglie poliziotto? boss senza dignità'

Palermo, 27 set. (AdnKronos) - "Che motivo avevano di ammazzare anche la moglie del poliziotto ucciso qualche giorno fa? Ormai non si fermano di fronte a nulla, non hanno più morale né dignità". Sono le parole del pentito di mafia Totuccio Contorno davanti alla Commissione nazionale antimafia del 9 agosto 1989. Pochi giorni prima era stato ucciso il 5 agosto 1989 a Villagrazia di Carini con la moglie Ida Castellucci, in attesa di un figlio.